Entenda como a MP 984 pode mudar os rumos do futebol brasileiro

Assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, no dia 18 de junho, a Medida Provisória 984 movimentou os bastidores do futebol brasileiro. Contando com a presença do mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim, o chefe do poder executivo alegou razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para alterar as normas de transmissões e contratos de atletas.

Com validade de 120 dias, a MP agora dá o pertence ao clube (entidade de prática desportiva) mandante do jogo os direitos de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, do espetáculo desportivo.

Desta forma, as equipes mandantes em suas partidas podem negociar de forma individual a exibição de seus jogos. Entenda como esta nova regra pode mudar os rumos do futebol nacional na reportagem especial de Gustavo Soler.