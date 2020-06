Cate oferece curso on-line gratuito de edição de imagens

O portal do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) de São Paulo, está com inscrições abertas para interessados em participar do curso básico de edição de imagens. O curso é on-line e totalmente gratuito.

De acordo com o Cate, o objetivo do curso e ensinar o participante como editar, tratar e criar imagens produzidas vetorialmente e aprender a usá-las em ambiente digital e em mídia impressa. É voltado para quem deseja trabalhar com web design, publicidade, fotografia, desenvolvimento de jogos e multimídia de forma geral.

Para fazer sua inscrição ou obter mais informações, acesse o site do Cate.