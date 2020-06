Veja os calendários de depósitos e saques da terceira parcela do auxílio emergencial

O governo federal divulgou na noite de quinta-feira (25) o calendário de pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial. Entre este sábado (27) e dia 4 de julho, o dinheiro ficará disponível nas contas da poupança social da Caixa.

Já o saque em dinheiro será possível a partir do dia 18 de julho, até 19 de setembro. As datas foram publicadas em edição extra do DOU (Diário Oficial da União).

Além da terceira parcela, o governo incluiu no calendário os beneficiários que recebem valores dos meses anteriores – seja por atraso na aprovação ou por solicitação tardia do auxílio. Veja abaixo os calendários de depósitos e saques, divididos por meses de nascimento:

Depósito na Poupança Social da Caixa

Pagamento do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela

• 27 de junho – nascidos em janeiro e fevereiro

• 30 de junho – nascidos em março e abril

• 1º de julho – nascidos em maio e junho

• 2 de julho – nascidos em julho e agosto

• 3 de julho – nascidos em setembro e outubro

• 4 de julho – nascidos em novembro e dezembro

Calendário para saques e transferências para outras contas

Pagamento do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela

• 18 de julho – nascidos em janeiro

• 25 de julho – nascidos em fevereiro

• 1º de agosto – nascidos em março

• 8 de agosto – nascidos em abril

• 15 de agosto – nascidos em maio

• 29 de agosto – nascidos em junho

• 1º de setembro – nascidos em julho

• 8 de setembro – nascidos em agosto

• 10 de setembro – nascidos em setembro

• 12 de setembro – nascidos em outubro

• 15 de setembro – nascidos em novembro

• 19 de setembro – nascidos em dezembro