Reitor da Universidade de Rosário diz que ministro da Educação não completou doutorado

O reitor da Universidade de Rosário, Franco Bartolacci, foi ao Twitter para comentar o título de doutorado do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva. Desmentindo o currículo apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante o anúncio da nomeação de Decotelli, o reitor afirmou que o ministro do MEC nunca concluiu seu doutorado na universidade argentina.

"Nos vemos na necessidade de esclarecer que Carlos Alberto Decotelli da Silva não obteve nenhuma titulação de doutor na Universidade Rosário mencionada nesta comunicação", escreveu Bartolacci ao compartilhar post de Bolsonaro no Twitter.

Nos vemos en la necesidad de aclarar que Carlos Alberto Decotelli da Silva no ha obtenido en @unroficial la titulación de Doctor que se menciona en esta comunicación. https://t.co/s4cipmc7Ur — Franco Bartolacci (@fbartolacci) June 26, 2020

Bolsonaro havia informado também que Decotelli é "bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, Mestre pela FGV e Pós-Doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha".

Lattes

O currículo Lattes de Decotelli, com atualização mais recente feita nesta sexta-feira, confirma as informações fornecidas por Bolsonaro no post publicado na última quinta.

"Realizou seu Pós-Doutorado na Bergische Universität Wuppertal, na Alemanha, Doutorado em Administração pela Universidade Nacional de Rosário (Argentina), Mestre em Administração pela FGV EBAPE, MBA em Administração pela FGV/EBAPE/EPGE. Graduado em Ciências Econômicas pela UERJ. Intendente honorário da Marinha do Brasil", diz trecho.