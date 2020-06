Blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio é preso em Campo Grande

O jornalista-ativista Oswaldo Eustáquio foi preso nesta sexta-feira (26) pela Polícia Federal, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, no inquérito dos atos antidemocráticos.

O blogueiro bolsonarista já tinha sido alvo de uma ordem de busca e apreensão há duas semanas. A prisão ocorreu porque, segundo a PF, havia chances de que ele deixasse o país de carro por tempo indeterminado para o Paraguai. Nesta sexta (26), ele publicou um vídeo na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira com o Brasil.

Durante a investigação, a Procuradoria-Geral da República argumentou ao Supremo que Eustáquio defendeu uma "ruptura institucional de maneira oblíqua". Seu perfil oficial no Twitter comunicou a prisão no início da tarde, afirmando que o ativista foi preso arbitrariamente. "É o oitavo preso político do Brasil", disse a conta.