Previsão do Tempo: chuva pode causar alagamentos neste sábado em São Paulo

A frente fria chegou com força nesta sexta-feira (21) na cidade de São Paulo, mas o sábado será ainda mais instável por conta dela. As chuvas que se estenderam por todo o último dia útil da semana ganharão volume no sábado, e pode até provocar alagamentos na região.

Ainda, as temperaturas deverão cair mais um pouco, não chegando à casa dos 20ºC no sábado. O dia começa já sob chuva e céu encoberto, e pancadas de intensidade moderada caem durante toda a madrugada e pela manhã.

A precipitação vai perdendo força ao longo do dia, com baixo potencial de tempestade durante a tarde. A água continua a cair durante a noite, porém sob forma de leve chuvisco.

A temperatura varia desde gélidos 13ºC no começo do sábado até a máxima de apenas 18ºC. O frio se estende durante todo o dia.

A umidade do ar também aumenta, não ficando abaixo dos 65% e podendo atingir taxas de até 95%.

A previsão do tempo é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.