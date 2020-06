Petrobras e Sebrae abrem edital de R$ 10 milhões para startups

Startups (empresas emergentes) e pequenas empresas de base tecnológica de todo o país poderão se inscrever, até este domingo, no edital do Programa Petrobras Conexões para Inovação, que oferece, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), recursos no total de até R$ 10 milhões para os projetos vencedores. As inscrições poderão ser feitas pelo site.

A chamada está aberta para propostas de nove áreas tecnológicas: tecnologias digitais, robótica, eficiência energética, catalisadores, corrosão, redução de carbono, modelagem geológica, tecnologias de inspeção e tratamento de água. O objetivo é implantar os produtos inovadores nas operações da Petrobras, explicou o coordenador do programa, Ricardo Ramos, do Centro de Pesquisas e Inovação da Petrobras.