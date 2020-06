Igrejas católicas de São Paulo abrem na segunda-feira

A Arquidiocese de São Paulo anunciou que as atividades presenciais nas paróquias da capital serão retomadas a partir de segunda-feira (29), seguindo as determinações do protocolo de saúde acordado com a prefeitura.

Para a realização das atividades religiosas, pastorais e administrativas, as igrejas deverão preservar o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, evitando aglomeração, oferecer álcool gel nas entradas e saídas e intensificar a higienização de banheiros e áreas comuns.

Em carta aos bispos auxiliares e padres, o arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, pediu que as paróquias sigam com as atividades religiosas virtuais e que tenham cautela nas ações presenciais que envolvam a comunidade. “Orientamos os padres e os demais responsáveis pelas igrejas de nossa arquidiocese que, a seu prudente critério, retomem as celebrações com a presença de povo, observando cuidadosamente as medidas preventivas recomendadas.”