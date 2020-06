Lotomania 2086: que horas sai o resultado do concurso desta sexta, 26 de junho

A Lotomania 2086 desta sexta-feira, dia 26 de junho, pode pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões para o apostador que acertar as dezenas sorteadas. O início do sorteio do concurso será as 20h e o resultado é divulgado pelo Metro Jornal até as 21h – atualize esta página para acessa-lo.

No sorteio anterior, de terça-feira (23), ninguém levou o prêmio principal, que acumulou. Três apostas fizeram 19 dezenas e levaram R$ 82 mil cada uma. Clique aqui para ver o resultado.

Leia enquanto aguarda o resultado:

Queiroz também ficou escondido em apartamento de Wassef em Guarujá

Datafolha: Bolsonaro é reprovado por 44% e aprovado por 32%



Como funciona

A aposta custa R$ 2,50 e você deve escolher 50 números. Ganha quem acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou, ainda, não marcar nenhum número. Também é possível optar pela Surpresinha, ou seja, marcar menos que 50 números ou não marcar nada e deixar que o sistema escolha as dezenas.

Se estiver se sentindo confiante na aposta, pode mantê-la por mais concursos com a Teimosinha. Outra opção para a Lotomania é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original por meio da Aposta-Espelho.

Como apostar

Você pode apostar na Lotomania até as 19h em qualquer loteria ou pelo site da Loterias Caixa.