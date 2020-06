Falso biomédico é preso fazendo procedimentos estéticos no RJ

Um homem que se apresentava como biomédico e realizava procedimentos estéticos sem autorização em uma clínica em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi preso nesta quinta-feira.

De acordo com a polícia, ele utilizava o registro de um profissional cadastrado no Conselho Regional de Biomedicina do Paraná.

No momento da prisão, o falso biomédico atendia a uma paciente e realizava um procedimento de uso de enzimas para emagrecimento. No local, foram encontrados materiais para procedimentos injetáveis perigosos para a saúde.

Ele foi autuado por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão.