Brasil tem 46.860 novas infecções pelo coronavírus nesta sexta-feira

Um balanço feito por secretários estaduais de saúde nesta sexta-feira (26) aponta o segundo maior salto em novos casos de coronavírus desde o início da epidemia no Brasil, com 46.860 novas infecções registradas nas últimas 24 horas.



Por outro lado, esta sexta foi o primeiro dia da semana com menos de mil registros de novas mortes em decorrência da covid-19. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais 990 vidas perdidas para a doença.

No total, o Brasil tem hoje 55.961 vítimas fatais do novo coronavírus, com 1.274.974 infecções totais. Agora, são 606,7 contaminados a cada 100 mil habitantes, num expressivo aumento em relação aos 584,4 registrados na quarta-feira.

O maior número de casos e mortes pelo Sars-CoV-2 continua maior no Estado de São Paulo, seguindo por Rio de Janeiro e Ceará.