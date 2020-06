Agentes descobrem 3 quilos de skunk escondido em mala com fundo falso

Agentes da Receita Federal apreenderam na última terça-feira 3 quilos de skunk, um tipo de maconha concentrada, escondidos no fundo falso de uma mala de um passageiro que estava embarcando no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, com destino ao Rio de Janeiro.

O primeiro alerta foi dado pelo cão farejador Odin. A mala indicada pelo animal passou pelo escâner, mas nada foi encontrado. Porém, o cão continuou indicando que havia drogas na bagagem, e os agentes da Receita optaram por abrir a mala e fiscalizar seu conteúdo, e mais uma vez nada foi encontrado.

Diante da insistência de Odin, os agentes começaram a desmontar a mala e descobriram um fundo falso habilmente montado para passar despercebido até ao escâner do aeroporto.

De acordo com os agentes, o valor da droga é de aproximadamente R$ 120 mil. O homem, cujo nome foi mantido em sigilo, foi preso por tráfico de drogas.