Mais de 351 mil brasileiros pediram seguro desemprego em junho

O número de pedidos de seguro desemprego teve alguma retração entre maio e junho, mas continua 35% maior do que no mesmo período do ano passado. Na primeira quinzena do mês, o governo federal recebeu 351.315 solicitações do benefício.

Os Estados com maior número de pedidos foram São Paulo, com 109 mil, Minas Gerais, com 37 mil, e Rio de Janeiro, com 28,5 mil. Em maio, o número total tinha atingido 455.911.

O pico de pedidos de seguro desemprego neste ano foi registrado na primeira quinzena de maio, quando foram feitas 504.313 solicitações.

Até a primeira quinzena de junho, haviam sido feitos 3,648 milhões de pedidos em 2020. O benefício é dado a trabalhadores com carteira assinada demitidos sem justa causa.