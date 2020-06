São Paulo registra 47% de isolamento social nesta quarta-feira

A cidade de São Paulo manteve o índice de isolamento social em 47% nesta quarta-feira, de acordo com o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo. O índice considerado ideal pelas autoridades de saúde é de 55%.

Apesar da reabertura gradual do comércio em São Paulo, o isolamento segue como a principal recomendação para conter a pandemia de covid-19, principalmente para as pessoas que estão no grupo de risco (maiores de 55 anos, portadores de doenças cardíacas e crônicas e pacientes imunodeprimidos).

“Seja na capital, na região metropolitana ou no interior, nós precisamos relembrar que a recomendação para a população é a quarentena”, disse a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

Nesta quinta-feira (25), São Paulo atingiu a marca de 248.587 casos de coronavírus.