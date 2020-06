Previsão do tempo: São Paulo sob chuva e frio intenso nesta sexta-feira

Uma rente fria chega ao estado de São Paulo a partir desta sexta-feira (26), mudando o cenário dos últimos dias. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Ainda nesta quinta, ventos vindos do noroeste já provocaram rajadas de velocidades entre 35km/h à 52km/h em várias regiões da Capital paulista, sinalizando a mudança que está por vir. Esse quadro deve persistir nas próximas horas, o que implica num potencial para queda de árvores, mesmo sem precipitação prevista até o fim do dia.

A frente fria chega efetivamente na Grande São Paulo na sexta-feira. A nebulosidade aumenta durante a madrugada, e ao longo do dia, chuvas começam a cair em alguns pontos da capital, com fraca intensidade, ainda no período da manhã. Elas ganham força, caindo em pancadas durante a tarde e seguindo até a noite.

As temperaturas oscilam entre uma mínima de 15°C na madrugada, e durante a tarde a máxima não supera os 22ºC. Os índices de umidade do ar se elevam, com valores mínimos previstos acima dos 55%.