Ministro Luiz Fux será o novo presidente do STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) anunciou nesta quinta-feira a eleição de seu novo presidente, ministro Luiz Fux, que assumirá o lugar ocupado pelo ministro Dias Toffoli por 2 anos, como manda o regimento interno. Fux assume oficialmente em 10 de setembro.

A eleição do Supremo é simbólica, uma vez que a presidência é ocupada por ordem de antiguidade no tribunal. A vice-presidência ficará com a ministra Rosa Weber.

“Eu prometo aos meus colegas que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal no mais alto patamar das instituições brasileiras. Vou sempre me empenhar pelos valores morais, pelos valores republicanos, me empenhar pela luta pela democracia e respeitar a independência entre os poderes dentro dos limites da Constituição e da lei. Que Deus me proteja”, disse Fux.