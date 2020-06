Dia de Sorte 321: veja os números sorteados nesta quinta, 25 de junho

O Dia de Sorte 321 desta quinta-feira (25) pode pagar um prêmio de R$ 200 mil ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas – ou sortudos!

Os números do Dia de Sorte são:

07 – 13 – 21 – 22 – 26 – 29 – 31

O Mês da Sorte de hoje é:

1 – Janeiro

Último concurso do Dia de Sorte

No sorteio anterior do Dia de Sorte (concurso 320), duas apostas acertaram as sete dezenas e faturaram R$ 147 mil cada. Outras 116 apostas acertaram seis dezenas e levaram R$ 1,6 mil. Há ainda premiações fixas para quem acertar 5 ou 4 dezenas – R$ 20 e R$ 4, respectivamente.

