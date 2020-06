Cratera engole carro em bairro de Belo Horizonte

Um motorista transitava em uma rua do bairro de Santa Tereza, na zona leste de Belo Horizonte, quando um buraco abriu no asfalto e engoliu seu carro, na manhã desta quinta-feira. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, uma adutora se rompeu no local e o vazamento de água fez o solo ceder. Há o risco de novos desabamentos no local.

A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) informou que a rede de água foi cortada e que técnicos foram deslocados para avaliar os danos.

O motorista do carro, Marco Antônio dos Santos, 57 anos, disse que estava com sua mulher quando o chão se abriu. “Achei que ia morrer”, disse.