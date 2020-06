Covid-19: Brasil atinge 1,2 milhões de infectados, com 54,9 mil mortes

Dados compilados pelas secretarias estaduais de saúde nesta quinta-feira (25) apontam um aumento de 39.483 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, além de 1.141 novas mortes causadas pelo vírus.

Com estes números, o país supera 1,2 milhão de casos, atingindo exatamente 1.228.114. Ainda, o número total de mortes chegou a 54.971.

LEIA MAIS:

Dólar fecha em R$ 5,33 nesta quinta-feira após dia de ajuste no mercado

Estado de São Paulo supera Itália em total de casos de covid-19

O número de novas infecções segue alto, o terceiro maior desde o início da epidemia no Brasil, em fevereiro. Ontem, quarta-feira (24), foram registradas 42.725 confirmações de infecção pelo Sars-Cov-2.

O dia foi simbólico para o Estado do Ceará, o terceiro mais afetado pela crise, que ultrapassou a marca dos 100 mil casos. Nesta quinta-feira, o Estado nordestino chegou a 102.126 casos confirmados da covid-19, com 5,8 mil mortes.

São Paulo continua sendo, no entanto, o Estado com maiores valores absolutos da doença, com 248.487 infectados e 13.759 óbitos. O Rio de Janeiro fica em segundo lugar, com 105.897 casos e 9.450 mortos.