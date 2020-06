118 brasileiros aguardam repatriação no Peru há três meses

Três meses depois do início da pandemia, 118 brasileiros continuam retidos no Peru à espera de repatriação. A psicóloga Rosana Schiff, representante do grupo, disse à Rádio Bandeirantes que o problema não é mais em relação aos turistas que estavam no país.

Dessa vez, a maioria é de residentes que vivem no interior do Peru e precisam voltar. Segundo ela, o consulado brasileiro em Lima disse apenas que “tentaria ajudar”.

Sem um amparo diplomático mais efetivo, muitos resolveram tentar chegar à Lima por conta própria e depois, quem sabe, conseguir um voo de volta ao Brasil. É o caso de uma mulher de 75 anos que viajou escondida num caminhão, afirmou a representante do grupo.

À Rádio Bandeirantes, o Itamaraty informou em nota ter contribuído para o retorno de 1.679 pessoas que estavam no Peru, em 11 voos. Ressaltou ainda que trabalha para repatriar os que por lá continuam. Ao todo, considerando todos os países, 36.515 brasileiros já foram trazidos de volta.