Sara Winter deve usar tornozeleira quando deixar prisão, nesta quinta

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, passe a usar tornozeleira eletrônica quando deixar a cadeia. A paulista deve ser solta nesta quinta-feira (24) quando vence a detenção temporária.

A liberdade de Winter será monitorada via satélite para evitar o distanciamento ou aproximação de locais predeterminados pela Justiça.

O Supremo também impôs a proibição de contato dela com dezenas de pessoas, entre as quais estão deputados da base aliada do governo. Winter vai precisar ainda manter distância de pelo menos um quilômetro dos edifícios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.