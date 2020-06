Previsão do Tempo: frente fria se aproxima da capital nesta quinta-feira

Enquanto o tempo permanecerá quente e seco durante a maior parte da quinta-feira (25), ao fim do dia, uma frente fria começa a instalar-se na capital paulista.

Com ela, a nebulosidade aumenta significativamente e as temperaturas caem ao longo desta sexta-feira (26), podendo haver precipitações leves. No entanto, a quinta-feira permanece bastante seca, com termômetros chegando aos 27ºC.

O dia começa com 14ºC, e o sol predomina ao longo da manhã e da tarde. O período mais quente do dia também será o mais seco, no meio da tarde. As temperaturas voltam a diminuir ao anoitecer.

Não há previsão de chuva para a quinta.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.