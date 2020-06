Influenciadora que se tornou milionária aos 15 anos morre após gravar vídeo

A russa Anastasia Tropitsel, 18 anos, influencer digital no Instagram com 1,2 milhões de seguidores, morreu após bater sua moto na ilha indonésia de Bali. A garota que se tornou milionária aos 15 anos gravou um vídeo comovente do pôr do sol na praia antes de morrer.

Ela usava capacete, no entanto, seu namorado Viktor Maydanovich, 30, que estava em uma moto ao lado dela, afirmou ao The Sun que ela começou a "balançar" a cerca de 100 km / h e perdeu o controle, colidindo com uma cerca na estrada.