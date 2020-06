Fiocruz identifica nova linhagem de zika vírus no Brasil

Um estudo realizado por pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para Saúde da Fiocruz Bahia alerta que uma nova linhagem do vírus da Zika está circulando pelo Brasil.

São conhecidas duas linhagens do vírus da Zika, a asiática, que circula no país, e a africana, até então inexistente no Brasil, mas a última pesquisa da Fiocruz mostrou essa linhagem isolada em duas regiões do Brasil, no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Médicos temem que essa nova linhagem possa ter potencial epidêmico, uma vez que a maior parte da população brasileira não tem anticorpos contra esse vírus.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre as arboviroses, a Zika foi a que apresentou menor número de casos prováveis em 2020, apenas 3.692, contra 47.105 casos prováveis da chikungunya.

O estudo foi publicado no início de junho no International Journal of Infectious Diseases.