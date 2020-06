Escolas municipais de São Paulo não devem reprovar alunos neste ano

A Prefeitura de São Paulo não pretende reprovar nenhum aluno da rede municipal de ensino neste ano. Esse é um dos pontos principais do planejamento para a retomada das atividades presenciais das escolas da capital paulista.

Outra ideia, também em estudo, é a de reposição de aulas aos sábados e nos meses de dezembro e janeiro. Quanto ao protocolo sanitário, além da medição de temperatura de alunos e professores, a prefeitura vai comprar kits individuais com máscaras, sabonete e copo.

Veja também:

São Paulo libera agendamento para consultas de especialidades

Pandemia evidencia má gestão de recursos públicos em câmaras municipais

As turmas serão divididas para que o distanciamento entre as carteiras seja respeitado. O horário do intervalo também será dividido para que não haja aglomeração e as merendas serão distribuídas em marmitas embaladas individualmente.

Assim como adiantou à Rádio Bandeirantes o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, também não há data definida para a volta às aulas na rede municipal de São Paulo.