Detran vai reabrir centros de formação de condutores em São Paulo

O Detran.SP anunciou a retomada gradual das atividades dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) de forma remota no Estado de São Paulo. O serviço foi suspenso em março em função da pandemia de coronavírus.

O reinício das aulas práticas já deve ocorrer nesta quinta-feira (25) e as teóricas a partir do dia 29 de junho, de acordo com cronograma estabelecido.

As aulas teóricas para primeira habilitação serão on-line, por videoconferência, assim como para quem passa por processo de reciclagem. A aplicação de provas será presencial, mas individual, com horário marcado pelos CFC’s. Será obrigatório uso de máscara e higienização das mãos e equipamentos com álcool gel.

Os testes práticos para tirar a CNH, com previsão de retorno na segunda quinzena de julho, serão feitos em ambientes abertos, com horário marcado e todos os procedimentos de segurança (máscara e higienização do automóvel entre cada teste).

De acordo com o órgão, a autorização para a realização dos cursos teóricos e práticos será dada apenas aos municípios que estejam na chamada fase dois (laranja) do plano estabelecido pelo governo do Estado.