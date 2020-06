Estação Oscar Freire recebe campanha de vacinação contra gripe nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (24) a estação Oscar Freire, da Linha 4-Amarela do metrô, receberá uma campanha de vacinação contra a gripe. A ação ocorrerá entre as 9h e as 12h, e será focada em imunizar gestantes, puérperas (mulheres que pariram nos últimos 45 dias), e crianças de 6 meses a 5 anos.

Aqueles que ainda não receberam a dose e fazem parte dos grupos de risco da doença, como idosos (que representam a maior parte das mortes por gripe no país), também poderão receber a vacina.

LEIA MAIS:



Previsão do Tempo: dia ensolarado nesta quarta-feira em São Paulo

Fundação Casa tem 68 adolescentes e 57 funcionários com covid-19 em três unidades

Será necessário estar com documento de identificação em mãos, como a carteira de identidade. No local, estarão funcionários para supervisionar e orientar a fila, garantindo o distanciamento social para evitar propagação do novo coronavírus.

Os profissionais de saúde que aplicarão as vacinas estarão devidamente equipados com máscaras e luvas. Vale lembrar que desde o dia 4 de abril, o uso de máscaras de proteção é obrigatório no transporte público da Grande São Paulo.

A campanha é uma parceria da ViaQuatro, concessionária responsável pela operação da linha amarela do metrô, com a Secretaria Municipal da Saúde e a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.