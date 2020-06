Timemania 1501: veja os números sorteados nesta terça, 23 de junho

A Timemania 1501 desta terça-feira (23) pode pagar um prêmio de R$ 3,6 milhões ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas– ou sortudos!

Os números da Timemania são:

21 – 25 – 51 – 60 – 62 – 71 – 73

O Time do Coração é:

75 – Vasco/RJ

Último concurso da Timemania

No sorteio anterior da Timemania (concurso 1500), ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio principal acumulou. Duas pessoas acertaram as seis dezenas e levaram R$ 40,6 mil para casa. Outras 158 pessoas levaram R$ 735 acertando cinco dezenas. Clique para ver o resultado.

