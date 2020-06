Terremoto de magnitude 7,5 atinge México e pode provocar tsunami

Um terremoto registrado no México nesta terça-feira (23) deixou uma morte e a ameaça de um possível tsunami no literal sul da Guatemala, El Salvador, Honduras e a própria costa mexicana.

O tremor atingiu magnitude 7,5 segundo o Serviço Sismológico Nacional mexicano, ficando pouco abaixo (em 7,4) na escala do Serviço Geológico Nacional dos Estados Unidos.

O epicentro foi a 12 quilômetros da cidade de Crucecita, onde um habitante faleceu e outro ficou ferido após o desmoronamento de um edifício.

Um hospital dedicado ao atendimento de doentes com covid-19 foi danificado no terremoto e precisou ser evacuado.

Ainda, ondas de até três metros de altura podem atingir qualquer local num raio de mil quilômetros do epicentro, segundo o Centro de Alerta de Tsunami do pacífico. Ondas acima do normal são esperadas também no Equador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Peru.