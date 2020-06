Sem salário, funcionários do Parque do Ibirapuera iniciam paralisação

Os funcionários da manutenção de áreas verdes do Parque do Ibirapuera reagiram ao atraso nos salários com uma paralisação, iniciada nesta segunda-feira (22).

A empresa responsável pelo contrato dos 30 trabalhadores da manutenção do parque, a JVA Comércio, Locações e Serviços em Geral Ltda., ainda não pagou os salários e benefícios do mês de maio.

Em resposta à paralisação, a JVA prometeu regularizar os pagamentos nesta quarta-feira (24).

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana em São Paulo (SIEMACO), o atraso no salário desta equipe é recorrente, e os trabalhadores tentaram por meses dialogar com a empresa.

"Enviamos ofício, reclamamos, prometeram mudar o comportamento, mas a inadimplência continua. Os trabalhadores estavam recebendo apenas o Vale Transporte, para não faltarem, e nem mesmo o vale refeição, previsto na convenção coletiva, eles estão recebendo. É desumana a situação, inviável trabalhar dessa maneira", explica Daniela de Souza, diretora do sindicato responsável pela fiscalização do parque.

"A gente acorda cedo, pega duas conduções, o transporte público sempre lotado, chega no horário, trabalha no sol e na chuva, cumpre com nosso dever, e ainda tem que ficar todo mês pedindo para nos pagarem corretamente", lamenta Roni Oliveira, auxiliar de Jardinagem do parque, que mora no Jardim Aracati, extremo Sul de São Paulo, a 26 quilômetros do trabalho. "Desde o início dos trabalhos, acho que só tivemos um ou dois meses de salários pagos dentro da data correta, todo começo do mês já sabemos que teremos que lutar pra conseguir receber nossos vencimentos. E como faço com minhas contas?"

Sem o serviço destes funcionários, não apenas a beleza do parque fica prejudicada, como também a segurança dos visitantes. A ausência de podas e manutenção da vegetação aumenta o risco de queda de árvores e galhos.

Além do Ibirapuera, outros parques na cidade vivem a mesma situação referente a seus trabalhadores. O Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, também estão sem salário, e decidiram paralisar seus serviços.