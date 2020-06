São Paulo tem novo recorde diário e passa de 13 mil mortes por covid-19

O governo estadual divulgou, na tarde desta terça-feira (23), um novo balanço com o número de casos e mortes por covid-19 em São Paulo. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 434 óbitos – recorde diário – e 7.502 novos pacientes com diagnóstico confirmado. As altas foram de 3,4% para ambos, comparado aos números de segunda (22).

Com isso, já são 13.068 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Já os casos confirmados chegaram a 229.475. Os dados compilam registros feitos pelo estado até as 10h30 desta terça.

Segundo a Secretaria estadual da Saúde, São Paulo possui 13.954 pessoas internadas com confirmação ou suspeita de covid-19 – 5.659 pacientes estão em leitos de UTI e 8.295 em leitos de enfermaria. As taxas de ocupação de leitos de UTI são de 65,7% para todo o estado e de 68% para a Grande São Paulo (capital paulista e 38 cidades da região metropolitana).

Até o momento, 39.227 pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado da doença tiveram alta hospitalar no sistema público do estado.

O recorde anterior de mortes registradas em um único dia ocorreu no dia 17 de junho, com 389 óbitos. Já o recorde de registro diário de novos casos foi no dia 19 de junho, com 19.030 diagnósticos – acumulados desde quarta por falha em sistema federal.