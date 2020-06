Previsão do Tempo: dia ensolarado nesta quarta-feira em São Paulo

Nesta quarta-feira (24) o cenário climático que temos visto nos últimos dias se repete. O dia começa com uma madrugada mais fria, porém rapidamente sobem as temperaturas à medida que o sol aparece.

Durante a tarde, temos um largo predomínio de sol, com poucas nuvens no céu. Os termômetros oscilam entre 14°C na madrugada e 27°C. O maior ponto de maior calor desta quarta será justamente no meio da tarde, quando as temperaturas atingem seu pico e a taxa de umidade do ar despenca a seu menor valor das próximas horas.

O tempo permanece estável, sem previsão de chuva. A partir do anoitecer, a temperatura apresenta gradual declínio e os percentuais de umidade aumentam.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.