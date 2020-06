Nuvem de gafanhotos avança na Argentina e pode chegar ao Brasil

Uma nuvem de gafanhotos vinda do Paraguai avança sobre a Argentina e pode chegar aos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, causando grandes danos às lavouras locais.

Na Argentina, os insetos passaram pelas províncias de Santa Fé, Formosa e Chaco, onde existem plantações de cana-de-açúcar e mandioca.

Segundo os especialistas, em um quilômetro quadrado de uma nuvem de gafanhotos pode haver 40 milhões de insetos, que podem comer por dia a pastagem consumida no mesmo período por 2 mil vacas.

O Ministério da Agricultura da Argentina divulgou imagens da nuvem de gafanhotos chegando em Santa Fé.

Veja: