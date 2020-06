Dupla Sena 2095: que horas sai o resultado do sorteio desta terça, 23 de junho

A Dupla Sena paga R$ 6,2 milhões nesta terça-feira (23) para quem acertar o primeiro sorteio do concurso 2.095.

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário de início dos sorteios do dia, sempre feito às 20h no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo.

O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o resultado é confirmado. Acompanhe e atualize esta página para saber o resultado.

A aposta mínima na Dupla Sena custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de sábado (20), ninguém levou o prêmio principal no primeiro sorteio e nem no segundo. No entanto, 12 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 26 no segundo. Eles levaram, respectivamente, R$ 9,1 mil e R$ 3,7 mil. Clique para ver os números anteriores.