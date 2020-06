Ministério da Saúde confirma mais 1.374 mortes e 39 mil novos casos de covid-19

O mais recente balanço do Ministério da Saúde confirma mais 1.374 mortes provocadas pela covid-19 no Brasil. Atualizados nesta terça-feira (23), os dados ainda revelam 39.436 novas infecções pelo novo coronavírus apenas nas últimas 24 horas, desde a publicação da última atualização, na segunda-feira.

Estes números totalizam 1.145.906 casos de covid-19 desde o início da crise do coronavírus no país, em meados de março. A marca simbólica do 1 milhão de casos foi atingida na última semana.

Deste total, 53% são pessoas que já se recuperaram; em números, estes representam 613.345. O restante representam casos ativos e também mortes, sendo que o total de óbitos, nesta terça-feira, é de 52.645.

São Paulo

Nas últimas 24 horas, o Estado mais afetado pela pandemia no Brasil registrou 434 óbitos – recorde diário – e 7.502 novos pacientes com diagnóstico confirmado. As altas foram de 3,4% para ambos, comparado aos números de segunda (22).

Com isso, já são 13.068 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) em São Paulo. Já os casos confirmados chegaram a 229.475. Os dados compilam registros feitos pelo governo estadual até as 10h30 desta terça.