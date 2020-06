Acidente na rodovia dos Bandeirantes tem carga na pista e bloqueio total

A rodovia dos Bandeirantes registrou dois bloqueios totais na manhã desta terça-feira (23) após um acidente envolvendo dois caminhões. As faixas foram bloqueadas nos quilômetros 24, próximo do Rodoanel, e 48, na altura de Jundiaí – ambos no sentido São Paulo.

Segundo a concessionária CCR AutoBAn, os dois veículos pesados colidiram no quilômetro 24 por volta das 5h10. Um deles levava abacates e, o outro, açúcar. A carga de frutas acabou se espalhando pela pista, que foi fechada para limpeza.

Veja também:

Imposto de Renda: consulta ao 2º lote de restituição abre nesta terça

Senado votará adiamento da eleição municipal nesta terça-feira

Duas pessoas ficaram feridas – uma delas, em estado grave, foi levada para um hospital da região. Como alternativa, a concessionária fez um fechou a rodovia no km 48, sentido São Paulo, para desviar o trânsito para a rodovia Anhanguera. Às 8h50, o bloqueio já estava desmontado.

Já na altura do acidente, neste mesmo horário, funcionários terminavam a limpeza da via, com três faixas já liberadas. Veja fotos do acidente: