Wassef deixa defesa da família Bolsonaro após Queiroz ser preso em sua casa

O advogado Frederick Wassef decidiu deixar a defesa da família do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada na internet no domingo (21) pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

O parlamentar disse que a decisão partiu do advogado para não prejudicar o senador ou o presidente. "Por decisão dele e contra a minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao presidente Bolsonaro, deixa a causa mesmo ciente de que nada fez de errado", escreveu no Twitter.

Veja também:

Poluição atmosférica pode agravar covid-19, dizem pesquisadores da USP

Home office deve crescer 30% no Brasil e alterar rotina das cidades

Preso na semana passada, o ex-assessor de Flavio, Fabrício Queiroz, acusado de comandar um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, foi localizado na casa de Wassef, em Atibaia, no Interior de São Paulo.

Em entrevista ao canal CNN, o advogado negou que Queiroz morasse na casa há mais de um ano, contradizendo provas e relatos de testemunhas, que comprovam a presença do ex-assessor na casa no período. Wassef também negou que Flávio ou Jair sabiam que o amigo da família Bolsonaro, investigado por envolvimento com a milícia e esquema de rachadinha, estava em seu imóvel.