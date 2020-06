São Bernardo quer testar todos os idosos e gestantes contra covid-19

A prefeitura de São Bernardo determinou nesta segunda-feira a realização de testes em massa contra covid-19 em idosos, gestantes e pessoas que tenham comorbidades, como hipertensão, obesidade ou que estejam acamados.

De acordo com a prefeitura, o teste será realizado em todas as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda sexta-feira, das 8h às 17h. A intenção do executivo municipal é que todos os usuários cadastrados no sistema de saúde que atendam os requisitos acima sejam testados.

O diagnóstico demora 48h para ficar pronto e será encaminhado para o paciente por SMS. Nos casos positivos será realizado acompanhamento médico do paciente e de familiares.

O teste realizado será o sorológico, que segundo a prefeitura de São Bernardo, é um dos mais confiáveis do mercado.