Previsão do Tempo: sol forte à tarde nesta terça-feira em São Paulo

Uma massa de ar seco continua reinando sobre São Paulo, e deve permanecer até o dia 25. Com ela, os dias na capital seguem ensolarados e quentes, com baixa umidade do ar.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Nesta terça-feira (23), o dia começa com frio na madrugada, mas esquenta rapidamente ao longo da manhã.

As temperaturas devem variar entre 15ºC, no começo da manhã, e os 27ºC registrados durante a tarde. Este será também o momento mais ensolarado e seco do dia.

Com a umidade do ar próxima dos 30%, há aumento no potencial de ocorrência de incêndios florestais, além de um crescimento significativo dos índices de poluição do ar. Não há previsão de chuva para os próximos dias.

Uma nova frente fria consegue chegar com mais força ao estado de São Paulo e muda as condições do tempo a partir da sexta-feira (26).