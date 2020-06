Comando da PM vai passar por novo treinamento em São Paulo, diz Doria

Em meio a denúncias de violência e abuso policial, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o comando da Polícia Militar vai passar por novo treinamento.

O anúncio foi feito pelo governador nesta segunda-feira (22), em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O “Programa Retreinar” será feito no QG no bairro da Luz e, posteriormente, na Academia do Barro Branco.

Segundo Doria, os policiais que cometerem infrações serão punidos e afastados em definitivo.