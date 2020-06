Recorde: OMS registrou 183 mil novos casos de covid-19 pelo mundo no domingo

O maior aumento absoluto no número de casos de covid-19 foi registrado ontem (21), segundo boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS). No total, num período de apenas 24 horas, foram 183 mil novos contágios.

Foi o segundo recorde registrado nos últimos cinco dias, superando a soma de quinta-feira (18), de 181,2 mil casos.

No total, segundo balanço da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o mundo já possui cerca de 9 milhões de contágios e 468 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus.

O Brasil somou 17.459 novos contágios no domingo, no entanto o balanço da OMS incluiu tardiamente os 34.666 milc asos registrados no sábado (20), afirmando haver mais de 50 mil novos casos no segundo dia do final de semana.