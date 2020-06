Medidores de energia devem voltar a ter leitura presencial em julho

A Enel, concessionária de energia elétrica de São Paulo, anunciou que deve retomar totalmente a leitura presencial dos medidores de energia a partir do mês de julho.

De acordo com a empresa, os ‘leituristas’ voltarão para as ruas de São Paulo munidos de máscaras, álcool gel e ordens para manter o máximo de distância dos clientes para evitar propagação do coronavírus.

A leitura presencial foi reduzida como medida de combate à covid-19 desde abril e muitos consumidores passaram a ter a conta de energia cobrada pela média do consumo dos 12 últimos meses ou por meio de autoleitura, medida autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

De acordo com a concessionária, se o cliente quiser saber como foi feito sua fatura, basta checar o campo Dados de Medição na conta de energia. Se no campo aparecer a informação ‘Não Executada’, a fatura foi emitida pela média.

A Aneel informou que a diferença entre o valor da conta faturada pela média e o consumo real de energia no período será compensada quando a leitura voltar a ser 100% presencial.