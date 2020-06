INSS retoma atendimento presencial a partir de 13 de julho

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) prorrogou o atendimento remoto até 10 de julho em função da pandemia de covid-19, mas já prevê o retorno do atendimento presencial nas agências a partir de 13 de julho, de acordo com portaria publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira.

O retorno, segundo o INSS, visa dar mais agilidade aos processos que necessitam essencialmente de atendimento presencial, por isso a primeira fase dará prioridade aos serviços de perícia médica, avaliação social, justificação administrativa e reabilitação profissional.

Nesta fase do retorno, as agências do INSS deverão adotar regras de isolamento social e estão sujeitas às regras impostas pelos estados e municípios.

Para mais informações, o segurado deve acessar o site, aplicativo do Meu INSS ou pelo telefone 135.