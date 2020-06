Hopi Hari suspende reabertura após contágios aumentarem na região de Campinas

A reabertura do parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo, foi suspensa por tempo indeterminado. Na última sexta-feira (19), a direção publicou comunicado confirmando adiamento do retorno, inicialmente programada para este mês, e ainda sem nova data.

Fechado desde 20 de março, o Hopi Hari havia planejado uma reabertura "VIP" para o dia 27, com abertura para o público geral em 4 de julho. Além de voltar a operar, o parque pretendia realizar testes para a covid-19 em seus visitantes entre os dias 20 e 30 de julho.

No entanto, um aumento expressivo nos casos da doença na região metropolitana de Campinas, onde fica o estabelecimento, fez a organização recuar. As cidades de Campinas e Sorocaba, bem como seus entornos, preocuparam o Governo de São Paulo após saltos no número de novos casos da última semana.

"A administração do parque resolveu suspender por ora esta reabertura até que haja possibilidade de garantir uma diversão mais segura para todos", diz o comunicado, que garante que "todas as medidas sanitárias dentro do rígido protocolo setorial de combate à covid-19" haviam sido tomadas para a reabertura neste mês.

A direção diz "estar em estreito contato com as autoridades sanitárias municipais e estaduais", e pretende informar uma nova data de reabertura assim que esta for decidida.