Frente fria deve trazer frio e chuva para SP a partir de quinta-feira

Os primeiros dias de inverno devem ser marcados por sol e tempo seco, mas a primeira frente fria da estação deve chegar a São Paulo nesta quinta-feira, trazendo bastante chuva para São Paulo.

De acordo com a Climatempo, uma massa de ar polar avança pela região sul do país e se desloca no sentido do estado, provocando instabilidade e derrubando os termômetros a partir da noite desta quinta-feira. A previsão é de chuva intensa no interior do Estado e na Capital também na sexta e no sábado.

Os termômetros, que chegaram a marcar 28ºC, devem oscilar entre 15º e 20ºC entre sexta, sábado e domingo.