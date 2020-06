Dedicado ao agronegócio, canal AgroMais estreia nesta segunda

Com programação totalmente voltada para o mundo da agroinformação, o canal AgroMais inicia nesta segunda-feira (22) suas transmissões pela sintonia 576 Net + Claro. As atrações levam para o telespectador conteúdo jornalístico com análises, debates, cotações, cursos, documentários e meteorologia, que prometem atender a todos os segmentos da agricultura e pecuária, passando por logística, finanças e estilo de vida. Comentaristas entre os mais renomados de cada setor emprestam ao novo canal ainda mais credibilidade.

Entre eles estão nomes de peso como o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues; o ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o embaixador Sergio Amaral; o diretor-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda; o diretor-geral da Embrapa Gado de Leite, Paulo do Carmo Martins; a coautora do novo código florestal, Samanta Pineda; o renomado especialista em energia agro e fundador da Datagro, Plínio Nastari; e o consultor Silmar Müller.

“Setor por setor, a missão do AgroMais é acompanhar tudo o que importa para um dos segmentos da economia que cresce de forma sustentada ano após ano. O potencial do agro brasileiro é sem dúvida um dos mais vastos em todo o horizonte econômico e o AgroMais tem o melhor grupo de comentaristas jornalistas para fazer esse acompanhamento”, explica Marcello D’Angelo, diretor executivo do AgroMais e do BandNews TV.

Com sede em Brasília, o AgroMais nasce sob gestão da Newco PayTV e segue o modelo de outros canais de TV fechada do grupo, como BandNews, BandSports, TerraViva, Arte 1 e Smithsonian Channel. São parceiros do novo canal a CNA/Senar, Embrapa, IPA, Sebrae e a consultoria Datagro.

“Somos a maior e a mais importante rede de influenciadores do agronegócio do Brasil, impactando quase 2 milhões de pessoas que estão diretamente ligadas ao agronegócio. Vivemos, respiramos e fomentamos a agroinformação por meio de um verdadeiro ‘dream team’ que é o AgroMais. Ofereceremos informação de credibilidade e inovação todos os dias”, afirmou Monica Monteiro, diretora-executiva PayTV do Grupo Bandeirantes.

A programação estará disponível além da tela de TV. O AgroMais é um projeto multiplataforma digital com conteúdo também para internet, podcasts e aplicativo para smartphones, além de estar presente em todas as redes sociais (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn).