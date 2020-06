Consulta ao segundo lote de restituição do IR abre nesta terça-feira

A partir desta terça-feira, a Receita Federal disponibiliza a consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2020.

O pagamento deste lote será feito no dia 30 de junho, mesma data em que se encerra o prazo para a declaração do Imposto de Renda neste ano.

Em função da pandemia de coronavírus, neste ano o número de lotes de restituição foi reduzido de sete para cinco, com pagamento iniciado antes do fim do prazo de entrega (primeiro lote foi pago em maio).

Para consultar sua restituição, basta acessar o site da Receita Federal.

De acordo com a base de dados da Receita, até esta segunda-feira 21,6 milhões de pessoa haviam entregue a declaração do Imposto de Renda. São aguardados até o dia 30 a entrega de mais R$ 32 milhões de declarações.