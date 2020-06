Idoso com coronavírus tenta fugir de hospital e morre em queda

Internado desde sexta-feira com diagnóstico de covid-19, um idoso de 78 anos tentou fugir do hospital pulando a janela do banheiro, mas acabou morrendo na queda, neste domingo, em Várzea Grande, Mato Grosso.

O homem, cujo nome não foi divulgado, pediu para ir ao banheiro. Um profissional que o acompanhava estranhou a demora e acionou a segurança do hospital, mas o idoso havia desaparecido.

A segurança vasculhou todo hospital à procura do desaparecido, e o encontrou na área próxima ao hospital, já sem vida, com um corte profundo na cabeça. Além da janela, o idoso havia pulado também o muro do hospital para fugir.

De acordo com a direção do Hospital Metropolitano, a vítima estava recebendo todos os cuidados necessários e era tinha companhia individual de profissional da saúde.