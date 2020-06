Centro Paula Souza tem cursos gratuitos de espanhol e inglês

O Centro Paula Souza tem inscrições abertas para cursos livres de inglês e espanhol básicos à distância (EaD). Os cursos são gratuitos e fornecem certificado de conclusão.

São 40h, divididas em nove aulas, onde o aluno vai aprender expressões usadas no cotidiano, saudações, verbos, substantivos e elaboração de perguntas e respostas.

Não há processo seletivo. O interessado pode se inscrever pelo site mooc.cps.sp.gov.br e acompanhar as aulas gravadas a qualquer momento.

No final do curso, o estudante passará por uma avaliação online e os aprovados recebem o certificado de conclusão do curso.