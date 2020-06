Brasil ultrapassa oficialmente a marca das 50 mil mortes por covid-19

Com 641 novas mortes registradas nas últimas 24 horas, o Brasil ultrapassa oficialmente a marca de 50 mil vidas perdidas por contaminação pelo novo coronavírus. O total de óbitos é de 50.617, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde no boletim deste domingo (21).

São também 17.459 novos casos confirmados entre as 18h30 de sábado e o mesmo horário do domingo, totalizando 1.085.038 pessoas contaminadas. Ainda segundo o Ministério, cerca de metade do número de infectados se recuperaram, ou seja, 550 mil pessoas se curaram da covid-19, doença causada pela contaminação. A taxa de letalidade é de 4,7%.

São Paulo

O Estado de São Paulo alcançou 12.588 óbitos e 219.185 casos confirmados do novo coronavírus em balanço divulgado também neste domingo. Entre as pessoas diagnosticadas com a covid-19, 37.976 foram internadas, curadas e tiveram alta hospitalar, de acordo com boletim do governo estadual.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 69,3% na Grande São Paulo e 65,9% no Estado. O número de pacientes internados é de 14.274, sendo 8.508 em enfermaria e 5.766 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 da manhã de hoje.